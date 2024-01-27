كشفت الموقع الرسمي للبورصة العامة للدواجن عن استقرار أسعار البيض اليوم السبت 27-1-2024 في الأسواق والمحلات، وذلك منذ أمس الجمعة، نتيجة التوازن القائم خلال الفترة الحالية بين العرض والطلب، وسط توقعات باستقرار أسعار البيض والدواجن والكتاكيت أيضاً مع حلول شهر رمضان المبارك 2024.

أسعار البيض اليوم

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار البيض اليوم السبت 27-1-2027 في الأسواق والمحلات، كما يلي:

- يتراوح سعر البيض الأبيض اليوم في المزرعة بين 124 و125 جنيها.

- يتراوح سعر البيض البلدي أرض مزرعة بين 140 و145 جنيها.

- سعر البيض الأحمر يتراوح داخل المزرعة بين 126 و128 جنيها.

أسعار البيض الأبيض

- سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك اليوم السبت في مصر تتراوح بين 134 و135 جنيها.

أسعار البیض البلدي

- يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق بين 150 و155 جنيها.

أسعار البیض الأحمر

- سعر كرتونة البيض الأحمر تتراوح ما بين 136 و138 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتشهد أسعار الكتاكيت اليوم السبت في الأسواق المصرية استقراراً ملحوظاً، إذ يتراوح سعر الكتكوت الأبيص بين 5 و6 جنيهات، فيما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 24 و24.25 جنيه، أما سعر الكتكوت الهجين فيتراوح بين 9.5 و10.5 جنيه.