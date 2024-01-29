ما هو رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك؟.. علي جمعة يحسم الجدل

فوائد البنوك وهل هي حلال أم حلال، سؤال محل جدل دوما من عديد من الناس، فكثير منهم يتعامل مع البنوك أو يرغب في التعامل معها لكن يخاف من الوقوع في ذنب الربا، التي حرمها الله عز وجل في كتابه العزيز ومنها قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» (البقرة: 278)، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية آراء الأئمة الأربعة في فوائد البنوك.

وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، حول آراء الأئمة الأربعة في فوائد البنوك، في فتوى له، «إن فوائد البنوك حلال شرعا، وهذا بإجماع الأئمة الأربعة باتفاق والقرض اسمه تمويل، إذ أن كلمة القرض لها أحكامها في الفقه الإسلامي».

رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك

وأوضح جمعة خلال حديثه، عن آراء الأئمة الأربعة في فوائد البنوك، أنهم اتفقوا على أن الربا ذهب محله، إذ أن الذهب الذي كان مناطا الربا راح، موضحا: أن الجهاز المصرفي لغى لفظ قرض بعد دراسات علمية، ولكن هناك بعض الموظفين ما زالوا يستخدمونها».

وفيما يخص آراء الأئمة الأربعة في فوائد البنوك، قال عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بدار الإفتاء، لـ«الوطن»، إن الربا من الأمور الشائكة والتي دائما ما تثير الجدل حولها، وذلك بسبب تخوف الناس من الوقوع في الربا التي حرمها الله، وهناك بعض العلماء المعاصرين الذين يرون أن فوائد البنوك ليست ربا، وذلك استنادا إلى بعض القواعد الفقهية، منها أن الربا هو ما كان فيه زيادة مشروطة في العوضين، والربا إنما حرم بسبب الإضرار بالطرف الآخر، ويرى هؤلاء أن فوائد البنوك لا تتضمن زيادة مشروطة في العوضين، وإنما هي مقابل خدمة يقدمها البنك للعميل، وهي خدمة التمويل.

وأضاف الأطرش خلال الحديث حول آراء الأئمة الأربعة في فوائد البنوك، أن العلماء قالوا إن فوائد البنوك لا تضر بالطرف الآخر، بل هي في مصلحته، لأنها تساعده على الحصول على التمويل الذي يحتاجه، وبناءً على ذلك، فإنهم أجازوا التعامل مع البنوك، ويجيزون أخذ فوائد البنوك، ويجيزون إيداع الأموال في البنوك.