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«الأوقاف» تقيم «أسبوع الأئمة الأربعة» في 7 محافظات خلال أسبوع

كتب:

رؤى ممدوح
03:26 م | السبت 02 ديسمبر 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

تُقيم وزارة الأوقاف المصرية، خلال الأسبوع المقبل، «أسبوع الأئمة الأربعة»، في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به الوزارة.

وتبدأ فعاليات الأسبوع الثقافي يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، وتنتهي يوم الأربعاء 24 ديسمبر، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين، مع أحد القراء يفتتح فعالياته يوم الأحد، ومبتهل يختتم فعالياته يوم الأربعاء.

وتُقام فعاليات الأسبوع الثقافي في محافظات: «القاهرة، سوهاج، المنوفية، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، والغربية».

ويشمل الأسبوع الثقافي محاضرات ومناقشات حول فقه الأئمة الأربعة، وسيرتهم ومؤلفاتهم، وأثرهم في الفكر الإسلامي.

 

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