أعلى فوائد شهادات البنوك المصرية اليوم الأحد.. تعرف عليها

طرحت العديد من البنوك المصرية شهادات إدخارية ذات معدل عائد كبير وتنافسي، إلا أن غالبية المواطنين يبحثون عن أعلى فوائد شهادات البنوك المصرية اليوم، حيث أن المواطنين الغير متفرغين لإدارة وتشغيل أموالهم في مختلف مجالات الإستثمار، يفضلون شراء الشهادات الإدخارية بسبب عائدها الشهري أو السنوي المضمون.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أعلى فوائد شهادات البنوك المصرية اليوم الأحد 26-8-2023، وهي بنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، كما نقدم مميزات وقواعد شراء تلك الشهادات، وفقاً لتلك البنوك.

بنك التعمير والإسكان شهادة «Luxury»

أصدر بنك التعمير والإسكان شهادة ادخارية ذات عائد كبير تحت مسمى Luxury، والتي تعد الأعلي عائد بالبنك، ومن أبرز قواعد وشروط شراء هذه الشهادة أنها تستمر لمدة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، ولها عائد ثابت بمعدل شهري أو سنوي طوال مدة الشهادة.

وتاتي الشهادة بسعرعائد 18.5% شهري، أو 20% سنوي، ويبدأ احتساب العائد من تاريخ السريان أي من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وتجدد تلقائياً ما لم يفيد العميل بعدم رغبتة في التجديد.

مميزات شهادات 7 سنوات من بنك مصر

- تصدر للأفراد الطبيعيين فقط.

- تأتي الشهادة بعائد ثابت بمعدل 12.75% شهري لمده 7 سنوات.

- الشهاده تستمر لمدة 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيهاً ومضاعفاتها.

- الشهادة لها معدل ثابت طوال فترة الشهادة يصرف بشكل شهري.

- يمكن استرداد قيمه الشهادة او جزء منها بعد مرور سته أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.