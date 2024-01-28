إمام وخطيب مسجد الحسين: «يا بختك لو عندك حد بتحبه وبيحبك»

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثنا عن مجموعة أشخاص سيكونوا موجودين في أرض المحشر، ولهم مكانا معينا سيحشرهم الله على منابر من نور، قائلا: «يا بختك لو عندك حد بتحبه وبيحبك».

تابع «عبد السلام»، أن مجموعة الأشخاص الذين يتواجدوا في أرض المحشر، سيكون لبسهم من نور، لدرجة إنهم سيلفتون انتباه ونظر أهل المحشر بأكملهم، مضيفا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سألوا النبي «صلى الله عليه وسلم» عن من هم مجموع الأشخاص؟ ليجيب هم قوم تحابوا في الله.

وأوضح إمام مسجد الحسين، أن الحب في الله أعظم درجات الإيمان، قائلا: «النبي صلى الله عليه وسلم، لما واحد ذهب ليزور شخص آخر في بلد تانية، وربنا أرسل له ملك، قاله لك مصلحة عنده، قاله أبدًا، غير أني أحببته في الله، قال له أبشر فإني رسول الله إليك، إن الله يحبك كما أحببته».