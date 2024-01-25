إمام مسجد الحسين: التفاهم بين الزوجين يحافظ على الأسر من حالات الطلاق

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن الطلاق أصبح سهلًا في وقتنا الحالي بسبب فتح مداخل الشيطان، بإخراج تفاصيل الحياة، لافتا إلى أن شياطين الإنس أكثر خطورة من شياطين الجن في الحسد والسحر وخلافه.

وتابع إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «ربنا لما ذكر السحر، قال عن التفريق بين الأزواج، والناس اللي فاكرة الطلاق حرية غلطانين، وتلاقي اللى تقول للثانية دي احلوت بعد ما اطلقت ده مدخل شيطاني عظيم لخراب البيوت، والله الطلاق كسر للمرأة كما علمنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم».

وأوضح: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والأسرة لابد أن نحافظ عليها ونبعدها عن مداخل الناس ومداخل الشيطان، وأيضا نبعد عن الشك، حتى لا تخرب البيوت».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.