«المصريين» ينظم المسابقة التنشيطية الثانية في رياضيات الفيدا بالبحر الأحمر

نظم حزب المصريين بالبحر الأحمر، المسابقة التنشيطية الثانية في رياضيات الفيدا، بمقر أمانة الحزب بمدينة الغردقة، اليوم الأحد، وذلك من أجل رفع القدرات التأهيلية بين الطلاب والتي تجعلهم أكثر نضجًا في مادة الرياضيات، فضلًا عن زيادة نمو المعرفة الذهنية للطلاب وذوي القدرات الخاصة والهمم وتطوير مهارات العقل البشري، بالإضافة إلى زيادة مواهب الفطرة المعرفية السليمة لديهم في مرحلة مبكرة من التعليم.

حزب المصريين

وأكد هاني عبدالسميع، أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر، في بيان، أن المسابقة التنشيطية الثانية في رياضيات الفيدا هي امتداد للمسابقة الأولى، خاصة بعد أن حققت نجاحًا ملموسًا، فضلًا أنها تُعزز من الجهود الرامية للحزب في نشر برامج المعرفة العلمية والبحوث التقنية الحديثة الخاصة بتنمية وتطوير القطاع التعليمي والفكري، وفقًا لأفضل نماذج التركيز الإبداعية للعقل البشري والآمال الإنسانية والفكرية لدى النشء في المدارس.

المسابقة الثانية

وأضاف أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر، أن المسابقة الثانية تشمل مستويات تدريبية متعددة تتضمن العديد من المهارات التالية على رأسها المستوى الجديد الموجه للأطفال بعمر الروضة والتمهيدي، ومهارة الجمع والطرح البسيط والمركب للأعداد إلى منزلة الملايين، ومهارة الضرب السريع جميع جداول الضرب الأساسية وتعميماتها بطرق إبداعية، وجميع أسرار وسواتر الرياضيات الفيدية لضرب الأعداد من منزلتين وتعميماتها، والمزيد من المهارات المبهرة في علوم الرياضيات الفيدية.

وأشار عبدالسميع إلى أن أنشطة الحزب التعليمية والتربوية والتثقيفية تطلع إلى مواكبة استحقاق القدرات الذهنية وتحليل عقدة التراكم النظري البحثي والعلمي المتأصل في العقل البشري الفردي والعام على أساس توافقات التعلم الرياضية الحديثة والتي بدورها تحقق نقلة نوعية كبيرة في التعليم بمصر، لا سيما أننا أصبحنا نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي وهو ما يتطلب رفع القدرات الذهنية لدى النشء.

يأتي ذلك تنفيذًا لرؤية وخطة حزب المصريين برئاسة المستشار حسين أبو العطا، من أجل الارتقاء بالأداء ومستوى العمل الحزبي وفق رصد الواقع، فضلًا عن استهداف العقول المبدعة والعمل على تطويرها وتذليل كل العقبات أمامها، من أجل رفع نسبة الوعى المجتمعي، إلى جانب تقديم نماذج مشرفة في جميع القطاعات المختلفة في الدولة.

جاء ذلك تحت إشراف رحاب على، مُعلمة الرياضيات، وبحضور مصطفى العمدة، أمين العضوية، نسمة فتحي، أمين المرأة، راوية محمد، أمين التقييم والمتابعة، سومة عبد النبي، أمين مساعد المرأة، عبير محمد، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اخلاص مهران، أمين مساعد التنظيم، ولفيف من قيادات وأعضاء أمانة حزب «المصريين» بالبحر الأحمر.