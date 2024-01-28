محافظ البحر الأحمر يفتتح أكبر مصنع يخوت وفايبر بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، أكبر مصنع لليخوت بمدينة الغردقة، يعد الأول والأكبر من نوعه في مصر لتصنيع الفايبر واليخوت والزوديك، غير قابلة للغرق، في إطار احتفالات العيد القومي الـ54.

وأشار المهندس عمرو خلف الله المسؤول عن المصنع على هامش الافتتاح، إلى أنه المصنع الأول من نوعه متخصص في إنتاج مراكب الفايبر جلاس، سواء الميني يخت أو المراكب المطاطية، ويقام على مساحة 2000 متر مربع.

ولفت إلى أن خط الإنتاج بدأ منذ عام ونصف تقريبا، حتى وصل إنتاج المصنع الآن، إلى 18 وحدة شهريا، ويسعون للوصول إلى إنتاج 50 وحدة شهريا الفترة المقبلة، موضحا أنه جرى تصنيع أول مركب غير قابل للغرق في مصر، موجها الشكر لمحافظ البحر الأحمر، على تذليل كل العقبات التي واجهتهم خلال إنشاء المصنع.

وضع صناعة اليخوت في مصر على الخريطة العالمية

حرص المحافظ، على تفقد المصنع والاستماع لعرض مختصر عن محتوياته ومراحل تصنيع اليخوت، مقدما التهنئة لجميع العاملين بالمصنع بمناسبة الافتتاح، مشيرا إلى أن المصنع يساهم في وضع مصر في مجال صناعة اليخوت على الخريطة العالمية، حيث يجري إنتاج اليخوت بمواصفات الاتحاد الأوروبي، بتكلفة أقل من تصنيعها في الدول الأوروبية.

المواد المستخدمة مصنعة في مصر بنسبة 85%

أوضح المحافظ أن معظم المواد المستخدمة مصنعة في مصر بنسبة 85%، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع القطاع الخاص، وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بغرض التقليل من الاستيراد، وتوطين الصناعة المحلية والاهتمام بها، لتقليل استخدام العملة الصعبة.