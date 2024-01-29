بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية.. ماذا فعل الاحتلال الإسرائيلي؟

بعد مرور يومين على قرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، استمرت إسرائيل في تنفيذ الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

جرائم إسرائيلية مستمرة ضد الشعب الفلسطيني

وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وفقا لموقع «تليفزيون فلسطين»، فإن إسرائيل قتلت واستهدفت في غزة 373 فلسطينيا وجرحت أكثر من 643 آخرين، وتم إنشاء 4 مقابر جماعية في خان يونس لدفن الجثث تحت الحصار الإسرائيلي والاستهداف، فيما أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة تفتيش أمنية ونكّل بسكان غرب مخيم خان يونس.

استهداف المستشفيات

واستهدف إسرائيل المستشفيات في خان يونس جنوب قطاع غزة وتعرضت للحصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأدخلت فقط 87 شحنة مساعدات إلى غزة يومي الجمعة والسبت وهو أقل من نصف ما دخل قبل قرار المحكمة في نفس الفترة.

تدمير كتل سكنية

ودمرت القوات الإسرائيلية كتلا سكنية كاملة في مسافة تتراوح بين 1000 و1500 متر من السياج الحدودي الشرقي لقطاع غزة بهدف إقامة منطقة عازلة تقطع أكثر من 15% من مساحة القطاع.

مدافن جماعية

واضطر السكان إلى دفن عشرات الجثث في ساحة مستشفى ناصر في خان يونس، واضطر الفلسطينيون إلى انتظار شاحنات المساعدات في مدينة غزة، واستمرت التصريحات الإسرائيلية، خاصة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير ماليته تعكس نوايا الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة.