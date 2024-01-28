تخبط في إدارة بايدن تجاه إسرائيل مع استمرار العدوان على غزة

تشهد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تخبطا واسعا في ظل تصريحات متضاربة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول تسهيل حصول الاحتلال الإسرائيلي على أسلحة في حربها المستمرة على قطاع غزة، رغم المطالبات الدولية لإيقاف الحرب التي تدخل يومها الـ 114.

تضارب في التصريحات الأمريكية

وذكرت شبكة «إن بي سي» الأمريكية نقلا عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية، أنه يتم مناقشة إيقاف أو إبطاء شحنات أسلحة لإسرائيل للضغط عليها بهدف تقليص العملية، وبعدها بساعات خرج البيت الأبيض معلقا على الأمر، مشددا على عدم تغيير في السياسة تجاه إسرائيل ردا على تقرير نشرته شبكة «إن بي سي».

هدف التقرير

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أن هدف الضغط الأمريكي هو جعل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترضخ وتعمل على إيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

اضطرابات أمريكية داخلية

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية داخليا اضطرابات سياسية، حيث أعلنت ولاية تكساس التي تقع على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك رغبتها في الانفصال عن أمريكا بسبب عدم فعالية السياسية الأمريكية في محاربة الهجرة غير الشرعية القادمة من المكسيك عبر الحدود مع تكساس وسط رغبة حاكم تكساس في إقامة جدار عازل يمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين.

استعدادات لإجراء انتخابات رئاسية أمريكية

ويأتي أزمة ولاية تكساس الأمريكية النفطية في ظل استعداد الولايات المتحدة لانتخابات رئاسية تجرى في نوفمبر المقبل بين الرئيس الحالي جو بايدن الذي يسعى دونالد ترامب لخوض الانتخابات ضد فيما لم يتم حسم موقف الأخير حتى الآن من الحزب الجمهوري.