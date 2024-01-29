علامات الشتاء الخطيرة مؤشر على أمراض في الجسم.. العلاج في 5 خطوات

على عكس الشائع، يشعر الكثير من الأشخاص بدرجات الحرارة شديدة الاختلاف في الجسم خلال فصل الشتاء، إذ يكون الجسم ساخنًا أو شديد البرودة، مما يدفعهم للقلق وترديد التساؤلات حول ما إذا كان هذا دليلًا على وجود بعض الأمراض، وهو ما سنوضحه من خلال السطور التالية.

علامات خطيرة في الشتاء تدل على أمراض الجسم

أوضح محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك علامات خطيرة في الشتاء تدل على أمراض الجسم، منها شدة الحرارة وشدة البرودة والارتجاف الشديد.

هل الشعور بالحر في الشتاء دليل على الأمراض؟

وأكد «عز العرب»، أن الشعور بالحر خلال فصل الشتاء، قد يكون مؤشرًا على بعض الأمراض، ولكنه ليس بالضرورة، فهو قد يكون نابع من طبيعة الجسم والحالة الجلدية، وهو ما اتفقت معه إيمان سند، أخصائية الأمراض الجلدية، خلال حديثها، لـ«الوطن»، إذ أوضحت أن الشعور بالحرارة والبرودة حسب حالة الجسم، وفي فصل الشتاء شعور الشخص بالحرارة يكون ناتجًا عن خلل وظيفي ووجود مشاكل صحية.

هل الشعور بالبرودة الشديدة يدل على أمراض في الجسم؟

أوضحت هايدي فايز، أخصائي الباطنة، خلال حديثها، لـ«الوطن»، أن الشعور بالبرودة الشديدة قد تكون مؤشرًا على أعراض التهابات المعدة وفقر الدم: «نقص كمية الأكسجين التي تصل لخلايا الجسم، هي السبب الرئيسي في الشعور بالبرودة الشديدة خلال فصل الشتاء».

أسباب الشعور باختلاف درجات الحرارة في الشتاء

ما سبب الشعور باختلاف درجات الحرارة؟، رد «عز العرب»، على السؤال بأنه قد يكون الشعور بالحر أو البرودة الشديدة خلال فصل الشتاء، ناتجًا عن الخلل الوظيفي بوظائف الجسم: «أسباب اختلاف حرارة الجسم مع الشعور بالبرد، يكون من أمراض أو أعراض جانبية، أو الأمراض المرتبطة بالتعرض الطويل للحرارة».

وهناك أسباب أخرى مرتبطة الشعور بالحر في الشتاء، ومنها زيادة الوزن، تناول بعض الأدوية، قد يكون لها أعرض جانبية تشعر الجسم بالحرارة، منها: «مضادات الاكتئاب، وأدوية اضطراب فرط الحركة، والأمراض المزمنة، والأمراض المرتبطة بجهاز المناعة».

أمراض مرتبطة باختلاف الحرارة في الشتاء

يجب ملاحظة أن بعض الأمراض أو الحالات الصحية يمكن أن تؤثر على حرارة الجسم:

- الأمراض المرتبطة بجهاز المناعة، إذ أن الإنفلونزا تتسبب في زيادة الحرارة الجسدية، والإصابة بالالتهاب الرئوي والتنفسي.

- فرط نشاط الغدة الدرقية، يتسبب في الشعور بالتعب، وفقدان الوزن غير المقصود.

- مرض السكري، وتعد حرارة الجسم من العلامات المبكرة التي تنذر بخطر الإصابة به.

- التوتر والقلق، ينتج عن ذلك الشعور بحرارة زائدة.

- التهابات المعدة.

ونصح «عز العرب»، بعلاج تلك الأمراض، مؤكدًا أنها علامة خطيرة ومن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك الصحية، وتوجيهك بشأن العلاج المناسب، حسب الحالة المرضية.

كيفية التخلص من الشعور بالحرارة المختلفة في الجسم بالشتاء؟

قدّم محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه، لـ«الوطن»، نصائح للتخلص من الشعور بحرارة الجسم المختلفة خلال فصل الشتاء، تمثلت في التالي:

- شرب الكثير من الماء طوال اليوم.

- تناول المشروبات الباردة للشعور بالانتعاش والتخلص من الشعور بالحر.

- الحصول على فترات راحة.

- تناول الأطعمة المقاومة للحرارة.

- الاستحمام بماء بارد.