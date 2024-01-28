سر انتشار نزلات البرد هذه الأيام.. طبيب يوضح

تكثر خلال هذه الأيام الإصابة بنزلات البرد وغيرها من الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، التي تُسبب للمصاب الشعور بالإرهاق العام والخمول والصداع، وقد تتطلب المكوث في المنزل لعدة أيام لحين تحسن حالته الصحية؛ وهو ما يطرح سؤالًا حول سر انتشار الفيروسات التنفسية هذه الأيام.

سر انتشار نزلات البرد هذه الأيام

أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن انتشار نزلات البرد خلال هذه الأيام يعود إلى عدة أسباب، أولها أن فصل الشتاء يعتبر موسم انتشار الفيروسات التنفسية، وهي نزلات البرد والإنفلونزا وفيروس كورونا والفيروس المخلوي التنفسي، لافتًا إلى أن تيارات الهواء الباردة تساعد على زيادة انتقال وانتشار هذه الفيروسات في الهواء، وبالتالي زيادة فرص الإصابة بها.

من الأسباب الأخرى لانتشار الإصابة بالفيروسات التنفسية خلال هذه الأيام، حسب حديث «الحداد» لـ«الوطن»، هي غلق النوافذ؛ إذ على الرغم من أهمية هذه العادة في تجنب لفحات الهواء الباردة خلال انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، إلا أنها تزيد من فرص تكون الفيروسات في الهواء داخل المنزل، وبالتالي زيادة فرص إصابة أفراد الأسرة بهذه الفيروسات، فضلًا عن أنه من العادات المنتشرة في فصل الشتاء هو تجمُّع أفراد الأسرة سواء للحديث والتسلية أو مشاهدة التلفاز.

عدم الالتزام بغسيل الأيدي

كما تشهد هذه الأيام انتشارًا لبعض المتحورات الجديدة من الفيروسات، والتي كانت سببًا في زيادة فرص الإصابة لدى كثيرين، بحسب «الحداد»: «من ضمن أسباب زيادة الإصابة بالفيروسات الأيام دي هو عدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بغسيل الأيدي أو استخدام الكحول»، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وتناول المشروبات الساخنة، واتباع نظام غذائي صحية لدعم جهاز المناعة.