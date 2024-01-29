محلل «القاهرة الإخبارية»: فيتوريا مسؤول عن خسارة مصر أمام الكونغو الديمقراطية

عبّر تامر بجاتو، محلل «القاهرة الإخبارية» عن حزنه الشديد، بعدما ودع منتخب مصر أمم إفريقيا من دور الـ16، بعد الخسارة من ضربات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

وأوضح «بجاتو» خلال لقائه عبر برنامج «كان 2023» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بصرف النظر عن التشكيلة التي لعب بها روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر التي تعد سيئة، فإنه لديه مشكلات كبيرة، مردفا:«المباراة وصلت إلى الدقيقة 80، ولم يأمر بتغيير لاعب أنا مش فاهم ليه؟».

تابع محلل القاهرة الإخبارية، أن لاعبي منتخب مصر، ظهر عليهم قلة تركيز أثناء خوض المباراة لأن الهدف الأول الذي أحرزه منتخب الكونغو «غريب جدا»، مشيرًا إلى أن خسارة المنتخب المصري مسؤولية المدير الفني: «دي سَذاجة واستهتار».