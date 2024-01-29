اتحاد الكرة يحسم موقفه من بقاء فيتوريا بعد الخروج من أمم أفريقيا.. عاجل

سادت حالة من الغضب العارم داخل اتحاد الكرة المصري، تجاه المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، ومغادرة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار، من الدور السادس عشر.

وقال مصدر من داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن البرتغالي روي فيتوريا يتحمل مسؤولية تواضع مستوى منتخب الفراعنة في أمم أفريقيا، والخروج المخزي من البطولة أمام منتخب متوسط المستوى مثل الكونغو الديمقراطية.

اتحاد الكرة يحسم موقفه

وقال المصدر: "نشعر داخل الاتحاد بحالة من الغضب الكبير، وروي فيتوريا لم يقدم المطلوب منه خلال البطولة وهناك صدمة كبيرة داخل اتحاد الكرة من المستوى السيئ الذي ظهر عليه منتخب مصر في البطولة، والذي يتحمل مسؤوليته المدير الفني البرتغالي".

وأضاف: "طوال الفترة الماضية عملنا على دعم فيتوريا، ووفرنا له كل احتياجاته من معسكرات ولقاءات ودية، كما أننا بالتنسيق مع رابطة الأندية قمنا بتأجيل لقاءات الدوري الممتاز بناء على طلبه، لكنه رغم كل ذلك فشل في قيادة منتخب مصر إلى الأدوار النهائية بالبطولة الأفريقية".

وكشف المصدر عن أن غالبية أعضاء اتحاد الكرة، سيقوموا بتسجيل موقفهم في اجتماع رسمي لمجلس الإدارة، من أجل اتخاذ قرار برحيل فيتوريا لأن استمراره لن يكون في مصلحة المنتخب.