حظ روي فيتوريا في مباراة مصر والكونغو اليوم.. ماذا قالت عبير فؤاد؟

ماذا سيكون حظ روي فيتوريا في مباراة مصر اليوم؟.. سؤال يردده كثيرون من جماهير الكرة المصرية ومتابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، تزامنًا مع انتظار بدء مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، التي تُقام مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات دور الـ16 من البطولة القارية، في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل.

موعد مباراة مصر والكونغو

ومن المقرر أن يشهد ملعب «لاورينت بوكو» بكوت ديفوار إقامة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات «beIN Sports»، التي تعتبر الناقل الحصري للبطولة.

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ماذا سيكون حظ روي فيتوريا في مباراة مصر اليوم؟

وبينما يتساءل كثيرون من جماهير الكرة المصرية وعشاق الساحرة المستديرة عن حظ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال مباراة مصر والكونغو، التي تُقام مساء اليوم الأحد، أوضحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الحظ يٌحالف روي فيتوريا خلال لقاء اليوم.

وأضافت «عبير» أن «فيتوريا» من مواليد 16 أبريل، أي أنه مواليد برج الحمل، ما يٌعني أن كلًا من الشمس وبلوتو سيكونان في وضع داعم بالنسبة له خلال مباراة مصر والكونغو، ما يمنحه حظًا وافرًا ونشاطًا وقدرة على التركيز وسرعة بديهة: «الحظ في صالح فيتوريا فلو استغل تركيزه ونشاطه هتكون خطط اللعب كويسة خلال المباراة».

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مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

جدير بالذكر أن بطولة أمم إفريقيا 2023 تُقام بنظام المجموعات، وبمشاركة 24 فريقًا موزعة على 6 مجموعات، كالتالي:

منتخبات المجموعة الأولى

- كوت ديفوار.

- غينيا بيساو.

- نيجيريا.

- غينيا الاستوائية.

منتخبات المجموعة الثانية

- مصر.

- غانا.

- موزمبيق.

- كاب فيردي.

منتخبات المجموعة الثالثة

- السنغال.

- الكاميرون.

- جامبيا.

- غينيا.

منتخبات المجموعة الرابعة

- الجزائر.

- بوركينا فاسو.

- أنجولا.

- موريتانيا.

منتخبات المجموعة الخامسة

- تونس.

- جنوب أفريقيا.

- ناميبيا.

- مالي.

منتخبات المجموعة السادسة

- المغرب.

- تنزانيا.

- جمهورية الكونغو.

- زامبيا.