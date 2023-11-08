بنزيما يهدد بقاء روي فيتوريا مع منتخب مصر.. هل اقتربت النهاية؟

لا يخفى أنّ المدرسة البرتغالية، تعد الأكثر طلبًا في ملف التدريب بالدوري السعودي، فبعد وداع سانتوس، يستعد برتغالي جديد لاستلام الراية، فهل تنجح محاولات استقدامه التي تتواصل منذ أشهر طويلة؟

روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، لم يسقط من حسابات أندية الدوري السعودي، التي وضعته هدفًا أساسيًا خلال الفترة الأخيرة، لكن بعد رحيل نونو سانتو بات أقرب من أي وقت مضى، من تولي المهمة خلفًا لمواطنه، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

هل تنجح محاولات استقدام روي فيتوريا إلى الدوري السعودي؟

من المتوقع عودة البرتغالي روي فيتوريا، لتدريب الفرق في الدوري السعودي في الوقت القريب، بعد رحلته الاستثنائية التي قضاها رفقة النصر السعودي، لكن تلك المرة ستكون عبر بوابة اتحاد جدة، إذ تواصل إدارة النمور إغراء المدرب البرتغالي بوجود نجوم العالم بين صفوف الفريق، وعلى رأسهم كريم بنزيما، الذي سيكون بمثابة ورقة ضغط للحصول على موافقته.

قائمة الأسماء المرشحة لتولي مهمة اتحاد جدة، مدججة بالأسماء الكبيرة، لعل أبرزهم جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي، الذي حقق نتائج غير مسبوقة مع الفريق الإيطالي ووضعه على طريق المنافسة على البطولات مجددًا، إلى جانب لوران بلان زين الدين زيدان الذي لا يرتبط بأي فريق حتى تلك اللحظة، والأمر ذاته بالنسبة لجوليان لوبيتيجي.

هل يعود روي فيتوريا إلى الدوري السعودي؟

لا يُستبعد تولي روي فيتوريا مهمة تدريب حامل لقب دوري المحترفين في الموسم المنقضي، وذلك بناء على خبرته الاستثنائية في الملاعب السعودية، بعدما أعلن الاتحاد السعودي إنهاء تعاقده مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بالتراضي، وتسوية الأمور المالية المتبقية، بعد فترة طويلة استمرت لموسم و4 أشهر.

اتحاد جدة يبحث عن الانتصارات فقط وتحقيق لقب بعد الميركاتو التاريخي الذي حققه، إذ يأمل في تكرار الإنجازات التي حصدها أثناء تدريب النصر السعودي، عام 2019، بعدما فاز بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر المحلي في موسم 2019-2020، ورحل بسبب تراجع النتائج.

المحاولة الثانية لإقناع فيتوريا بالعودة للسعودية

لم تكن هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم فيتوريا بالعودة إلى الدوري السعودي، إذ سبق وفتح الأهلي السعودي خطًا للمفاوضات وجود محادثات من أجل التعاقد معه بداية الموسم الحالي.

حينها أكدت تقارير عدة، أنّ فيتوريا وافق على تولي تلك المهمة، لكن بعض التغييرات حدثت، وغيرت اتجاه الإدارة، ليذهب نحو تعيين الألماني ماتياس يايسله، فيما نفى مدير المنتخب المصري، محمد غرابة، في ذلك الوقت رحيل المدرب البرتغالي بأي طريقة إلى الدوري السعودي.

يرتبط فيتوريا بعقد مع منتخب مصر يستمر حتى عام 2026، بينما يستعد مع الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، بداية العام المقبل 2024.