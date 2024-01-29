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معرض القاهرة الدولي للكتاب

 «تدخين سيجارة» ينقذ حياة سائق في بلجيكا من الموت

كتب:

حسن رمضان
03:09 ص | الإثنين 29 يناير 2024
موقع الحادث

موقع الحادث

أسفر حادث اصطدام سيارة بطائرة صغيرة، بالقرب من مطار في سبار شرق بلجيكا، عن مصرع شخصين اثنين، وكشفت وسائل إعلام تفاصيل الحادث.

وقالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن سائق السيارة خرج منها لتدخين سيجارة، وهو ما أنقذ حياته على الأرجح، من حادث اصطدام الطائرة بالمركبة الذي أسفر عن مصرع شخصين اثنين.

وأوضحت «روسيا اليوم»، أنّ الطائرة الصغيرة، كانت تحاول الهبوط في مطار شرق بلجيكا وسط رياح عاتية.

قائد الطائرة ألماني الجنسية

وقال قائد الشرطة المحلية، جان ميشال لوجون، في تصريح، إن قائد الطائرة ألماني الجنسية، مضيفا لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن الطائرة اصطدمت بسيارة كانت متوقفة على جانب طريق، بالقرب من المطار.

وأشار لوجون، إلى اشتعال النيران في الطائرة والسيارة، فيما تفقدت عناصر من  جهاز حماية البيئة، موقع الحادث للتحقق من عدم تلوث مياه الينابيع الشهيرة.

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