سقوط طائرة ركاب صغيرة في الأقاليم الشمالية بكندا ووقوع قتلى

تحطمت طائرة صغيرة مسجلة لشركة نورث وسترن إير لينز بالقرب من فورث سميث في الأقاليم الشمالية الغربية النائية في كندا مساء الثلاثاء، وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

مقتل بعض الأشخاص بسبب سقوط الطائرة

وبحسب «رويترز» فان الحادث أسفر عن مقتل بعض الأشخاص الذين كانوا على متنها، ولم تكن هناك تفاصيل حول عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو عدد الذين كانوا على متن الطائرة.

ونعى آر جيه سيمبسون رئيس وزراء الأقاليم الشمالية الغربية الكندية القتلى وأصدر بيان حداد على من فقدوا في الحادث قائلًا: «بقلب مثقل أتقدم بأحر التعازي لعائلات وأصدقاء وأحباء أولئك الذين كانوا على متن رحلة طيران نورث وسترن التي تحطمت خارج فورت سميث اليوم»، بينما لم يذكر أي تفاصيل أخرى.

رفض الاعلان عن أسماء القتلى واعدادهم حتى يتم ابلاغ أسرهم أولًا

وأكد جارث إيجنبرجر، رئيس الطب الشرعي في الأقاليم الشمالية الغربية، وقوع قتلى، لكنه قال إن المسؤولين لن يقدموا أي معلومات إضافية حول عددهم أو اسمائهم حتى يتم إخطار أقرب الأقارب.