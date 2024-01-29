انتظام امتحانات التعليم المدمج بالجامعات في يومها الثاني

تنتظم الجامعات الحكومية في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 لنظام التعليم المدمج للكليات التي يتم تطبيق النظام عليها، وذلك في يومها الثاني من انطلاقها، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الجامعات.

وقد أكد عدد من رؤساء الجامعات، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، والتأكيد على أن تكون من المقررات الدراسية، وعلى ما جرى دراسته من قبل الطلاب.

امتحانات نظام التعليم المدمج 2024

أكد مصدر بجامعة القاهرة، انتظام أعمال الامتحانات لنظام التعليم المدمج، اليوم، لعدد من الفرق الدراسية، وفقا لجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح المصدر أن الامتحانات تتناول ما تم دراسته من قبل الطلاب خلال الترم، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة وجه بضرورة توفير كافة المتطلبات للامتحانات، وأن تكون وفقا لقدرات الطالب المتوسط، وأن يتم الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

وفي السياق ذاته كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد من الجامعات التي تطبق نظام التعليم المدمج بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023- 2024، وفقا للخريطة الزمنية التي تقرها كل جامعة للامتحانات، موضحة أن غالبية الامتحانات بنظام البابل شيت، وأنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وضرورة التصحيح أولا بأول للامتحانات، لإعلان نتائجها في أقرب وقت.