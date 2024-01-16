4 موضوعات على طاولة «الأعلى للجامعات» السبت المقبل.. أبرزها التعليم المدمج

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور رؤساء الجامعات والدكتور أمين المجلس الدكتور مصطفى رفعت، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، اجتماعه الدوري السبت المقبل، والمقرر عقده في جامعة أسوان.

تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، أنَّ أبرز الموضوعات التي سيتمّ متابعتها ومناقشتها في المجلس تتمثل في تأكّيد ضرورة الإسراع من إعلان نتائج الامتحانات، وتأكّيد ضرورة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني وتأكيد موعد انطلاقه، بجانب متابعة ومناقشة ما توصلت اليه اللجنة المشكلة بشان دراسة تعديلات نظام التعليم المدمج، ومتابعة ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالتعليم الجامعي.

وتابعت المصادر، أنَّ الجامعات منتظمة خلال الفترة الحالية في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لافتة إلى أنَّه لم يتمّ رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.