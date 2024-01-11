«الأعلى للجامعات» يزف بشرى للطلاب بشأن نظام التعليم المدمج

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عددا من التفاصيل الخاصة بنظام التعليم المدمج والشهادات الممنوحة للطلاب، موضحة أن المجلس الأعلى للجامعات المقبل، والمقرر أن يكون 27 يناير الجاري، في جامعة أسوان، سيناقش عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها متابعة تقرير اللجنة المشكلة لدراسة تعديل نظام التعليم المدمج، والوقوف على أبرز ما توصلت إليه اللجنة في ضوء الأحكام القضائية الصادرة الفترة الماضية بشان شهادة التعليم المدمج .

نظام التعليم المدمج

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن المجلس أكد في اجتماعه الماضي على ضرورة احترام أحكام القضاء وتنفيذها، وأن المجلس قام بتشكيل لجان متخصصة لتقديم كل المقترحات الخاصة بتطوير النظام كي يكون متوافقاً بين الجميع.

المحكمة الإدارية رفضت الطعون من وزير التعليم

يذكر أنّ المحكمة الإدارية كانت قد رفضت الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالي، وذلك على الحكم الصادر بإلغاء قراره بتحويل شهادة التعليم المفتوح إلى شهادة مهنية، وتأييد حكم عودة شهادة التعليم المفتوح، وذلك إلى شهادة أكاديمية.