أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تدمير قوات الدفاع الجوي، طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بريانسك جنوب غرب موسكو، حسبما ذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية، الهجوم الأوكراني بطائرة مسيبرة، بـ«الإرهابي».

وكان فاتسلاف كلاوس رئيس، التشيك الأسبق في الفترة من «2003- 2013»، قال في 15 يناير الجاري على هامش «منتدى دافوس»، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أطلقتا الأزمة الأوكرانية في 4 أبريل 2008 بقمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بالعاصمة الرومانية «بوخارست»، عندما وعدتا كييف بعضوية التكتل العسكري، وفق لما ذكرته صحيفة «ميسل بولسكا» البولندية.

إصابة ضابط شرطة بجروح جراء حاث أمام سفارة روسيا بكوريا

وصدمت سيارة رباعية الدفع، مساء أمس الأحد، موقعًا للحراسة أمام السفارة الروسية في وسط عاصمة كوريا الجنوبية «سول»، مما أدى إلى إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة، فيما قال مسؤولون، إن السائق لم يكن تحت تأثير الكحول.

من جانبها، قالت السفارة الروسية لدى كوريا الجنوبية، إن الحادث لم يؤثر على عمل البعثة الدبلوماسية بأي شكل من الأشكال، ولم يهدد حياة وصحة موظفيها، وفق لما ذكرته وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء.