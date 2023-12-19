روسيا تدمّر مسيرة أوكرانية ثالثة فوق مقاطعة بريانسك كتب: شريف سليمان 10:14 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 مسيرة أوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مسيرة أوكرانية ثالثة فوق مقاطعة بريانسك، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الدفاع الروسية»: اعتراض صاروخين وتدمير 31 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة «الدفاع الروسية»: إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال 24 ساعة الدفاع الجوي الروسي يسقط 38 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة «موسكو»: إسقاط 5 طائرات أوكرانية و31 مسيرة خلال 24 ساعة «الدفاع الروسية»: إسقاط قاذفة أوكرانية «سو27» ومقاتلة «ميج 29» و33 مسيرة «الدفاع الروسية» تُسقط 31 مسيرة أوكرانية.. وتحبط محاولة إنزال في القرم مسيرة أوكرانية روسيا الدفاع الروسية بقلم شريف سليمان