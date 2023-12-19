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روسيا تدمّر مسيرة أوكرانية ثالثة فوق مقاطعة بريانسك 

كتب:

شريف سليمان
10:14 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
مسيرة أوكرانية

مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مسيرة أوكرانية ثالثة فوق مقاطعة بريانسك، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

 

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بقلم شريف سليمان