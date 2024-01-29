وزيرة البيئة: هدفنا الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية التكامل بين جميع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بالبيئة ومواجهة كافة التحديات.

نشر مفاهيم الاستدامة البيئية

وأشارت وزيرة البيئة، إلى مواصلة العمل والجهود لنشر مفاهيم البيئة والاستدامة البيئية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها، إذ أن الهدف الأساسي ليس هو الحد من التلوث فقط بل الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأكدت أنّ الاحتفال بيوم البيئة الوطني يهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة، ومواجهة التحديات البيئية الوطنية.

تحدي عالمي وحلول مستدامة

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الاحتفالية التي نظمها المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلى بالتعاون مع وزارة البيئة تحت شعار «البلاستيك احادى الاستخدام: تحدى عالمى وحلول مستدامة» بالمركز الثقافي البيئي «بيت القاهرة»، وذلك في إطار احتفالات مصر بيوم البيئة للوطني 2024 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء تحت شعار «مصر في مسارها نحو الأخضر»، والذى يتزامن مع مرور 25 عاما على تنفيذ برامج التحكم فى التلوث الصناعي.

وحضر الاحتفال الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والدكتور عماد الدين عدلي رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، وعدد من شركاء العمل البيئي من كافة محافظات الجمهورية ولفيف من خبراء العمل البيئي والإعلاميين والشباب والمجتمع المدني.