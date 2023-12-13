مستشار برنامج المناخ العالمي: «COP28» سلطت الضوء على التحديات البيئية العالمية

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، إن قمة المناخ «COP28»، التي عقدت في دولة الإمارات، تشكل نقلة نوعية في الاتفاقيات الثلاث «المناخ» و«حماية التنوع البيولوجي» و«مكافحة التصحر»، وهي أكثر ما يهتم بها العالم في المجال البيئي.

علام: صندوق الخسائر والأضرار كان له خلافات عديدة

وأضاف «علام» خلال مداخلة هاتفية، في برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC، مع الإعلامية دينا الوكيل، إن صندوق الخسائر والأضرار كان له خلافات عديدة، لذا ساهمت دولة الإمارات بالجزء الأول من الصندوق، وكان هذا جاذبا لباقي الدول، كي تلتزم بتحديد الأموال أو التمويل، الذي ستدفعه، فيما يطلق عليه صندوق الخسائر والأضرار.

وتابع أنه ستُنْشئ سكرتارية دائمة لصندوق الخسائر والأضرار، وسيكون لديه ما يطلق عليه بالصندوق الأخضر، وبالتالي يعد افتتاحا للالتزام، من الدول المستخدمة للنفط، بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والاتجاه للطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح وطاقة الشمس.