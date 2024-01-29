«التضامن» تعلن توفير قرض متناهي الصغر للأسر المنتجة.. والفائدة 5% فقط 

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بمحافظة الأقصر، هو المعرض رقم 32 هذا العام ويضم 100 عارض من الأقصر والمحافظات المجاورة، مؤكدة حرص الوزارة على التنسيق مع الأسر المنتجة لاستمرار عملية الإنتاج والحفاظ عليها.

14 ألف أسرة منتجة

وأضافت القباج على هامش المعرض، أنّ الوزارة تعمل على دعم 14 ألف أسرة منتجة، من خلال إتاحة قرض متناهي الصغر بنسبة فائدة «بسيطة» من 5% إلى 10%، فضلا عن توفير أدوات وتدريب مستمر وتبادل خبرات بين المنتجين وبعضهم.

وأشارت إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى أهمية بصنايعية مصر والقائمين على الصناعات الحرفية والتراثية، متابعة: «إحنا في حلقة مستمرة من تطوير هذه الصناعات مع الجهات المعنية كجهاز تنمية المشروعات والوزارات والاتحاد التصديري، وأملنا أن نخرج من التسويق المحلي للتسويق الإقليمي والدولي من خلال جودة المنتج ثم الأدوات المستخدمة والتصميمات والتسعيرة وعمل ماركة وجودة المصرية».

معرض ديارنا

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجودة المنتجات المعروضة في معرض ديارنا في الأقصر خاصة اللمسة النوبية والصعيدية، موضحة أنّ هذه اللمسات تجذب العديد من المواطنين لما لها من طابع خاص لديهم.