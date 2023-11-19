«التضامن» تنظم معرض «ديارنا» في نادي الصيد (صور)

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي للعام الثاني على التوالي، معرض ديارنا للحرف التراثية في نادي الصيد، بمشاركة واسعة للحرف اليدوية التراثية المصرية المتميزة، ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

افتتح المعرض الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية، والمهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، وصبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

65 عارضا من الأسر المنتجة يشاركون بالمعرض

وتفقدت صابرين وغراب أجنحة المعرض الذي يشارك به 65 عارضًا من الأسر المنتجة، فضلا عن منتجات صندوق دعم الصناعات الريفية والمؤسسة القومية لتنمية المجتمع والأسرة من المنتجات اليدوية المتميزة بجودة الخامات وروعة التصميمات وانتمائها للبيئة المصرية الأصيلة.

طبيعة المعروضات

وتنوعت المعروضات من السجاد بأنواعه من الجلد والحرير والكليم الصوف والمفروشات المختلفة من الخامات القطنية وأشغال النحاس والخزف والملابس التراثية السيناوية والبدوية والعبايات بتصميماتها الراقية وأشغال الخيامية والمنتجات الخشبية من خشب السرسوع والاكسسوارات من الاحجار والفضة وأشغال الجلود الطبيعي من الشنط الحريمي ومنتجات أخميم المتميزة من المفارش والكوفرتات وإشغال الخوص ومنتجات سيوه من زيت الزيتون والأعشاب والبلح، إضافة إلى الزجاج المعشق، إضافة إلى معروضات من إنتاج ذوي الإعاقة ومرضى السرطان.

يذكر أنّ الوزارة نظمت 30 معرضا خلال عام 2023 وهذا يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية داخل وخارج مصر، بما يساهم في تمكين وتحسين دخول الأسر المنتجة وصغار الحرفيين، واستجابة لطلباتهم بدعم الوزارة في خلق فرص تسويقية.