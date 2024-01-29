إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالهرم

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم أعلى وصلة المريوطية على الطريق الدائري، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه باصطدام سيارة نقل محملة بالأسفلت بسيارة ميكروباص أعلى وصلة المريوطية على الطريق الدائري؛ مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة وقائدها، ورفع آثار الحادث وتسير حركة المرور.