محطة مترو الطريق الدائري تستقبل الركاب غدًا في أولى الرحلات

أعلنت وزارة النقل، بدء التشغيل التجريبي بالركاب لمحطة مترو الطريق الدائري بالجزء الثاىي من المرحلة الثالثة من الخط الثالث، غدا الاثنين، والتي تقع على بُعد 800 متر من محطة القومية العربية و1597 متر من محطة روض الفرج.

أنشأت الهيئة القومية للأنفاق محطة مترو الطريق الدائري، على أرض مملوكة للدولة بالكامل، بـ 4 مداخل من منسوب الشارع، حيث بدأت الهيئة في تنفيذ الأثاثات العميقة بخوازيق قوية وعمدان وبلاطات وفق المعايير العالمية، إلى أن اكتمل الهيكل الإنشائي للمحطة على مساحة 4560 متر مسطح، ويبلغ طولها 144 متر، وفق ما رواه المهندس علاء توفيق، مدير المحطة لـ «الوطن».

محطة مترو الطريق الدائري

أُقيمت محطة مترو الطريق الدائري على 5 مناسيب بداية من منسوب الشارع والذي من خلاله يستقل الركاب السلالام للدخول إلى منسوب صالة التذاكر والذي يشتمل على عدد من شبابيك التذاكر ومكن الـ «TVM»، ثم يستقل الركاب السلالام إلى منسوب الرصيف وهو المنسوب الرابع.

أما عن المنسوب الثالث فهو منسوب الغرف الفنية لأعمال الإشارات والاتصالات التي تخدم المحطة، ويبلغ ارتفاع المحطة من الأرض من الطريق الدائري 6.40 متر، ومن شارع القومية يتراوح من 13 إلى 15 متر.

بالتفصيل تقع المحطة في تقاطع شارع القومية العربية مع الطريق الدائري عند نزلة القومية العربية، ويحدها الجنوب اتجاه 6 أكتوبر والهرم ومن الشمال اتجاه المرج وطريق العاشر من رمضان، ومن الشرق محطة مترو القومية ومن الغرب محطة مترو روض الفرج.

36 ماكينة مرور تذاكر

تشتمل المحطة على 4 غرف تذاكر كل غرفة بها من 2 إلى 3 شباك تذاكر، و36 ماكينة مرور تذاكر، بحسب المهندس علاء توفيق، وبحسب وصف المهندس محمد أبوزيد، من فريق عمل المحطة، فإن وجود محطة الطريق الدائري سيكون علامة فارقة من نواحي عديدة أولها أن المحطة تأتي في إطار التحضر للأخضر فهي وسيلة نقل جماعية ذكية خضراء.