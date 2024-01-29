%80 من سكان العالم مصابون بالسرطان.. والعلماء يكشفون عن لقاح جديد

مع توقعات بارتفاع عدد الإصابات بين الأشخاص الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ50 عاما بمرض السرطان في بريطانيا، اكتشف العلماء لقاحا جديدا يعالج المرض، على 3 جرعات بفارق أسبوعين فقط، يعمل على مقاومة المرض وتدريب جهاز المناعة علي محاربته بكل سهوله، وهذه هي الخطوة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

كشف العلماء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS عن لقاح جديد يعالج مرض سرطان الأمعاء دون الحاجة إلى العلاج القياسي الحالي، الذي يجري عن طريق عملية جراحية لاستخراج الورم، وذلك من خلال تجربة اللقاح الجديد على عدد من المرضى في بريطانيا وأستراليا، وكشفت النتائج فاعلية اللقاح بعد تلقي 3 جرعات منه بفارق أسبوعين.

أول لقاح لعلاج مرض السرطان

وبحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فإن اللقاح الجديد، يستهدف البروتين الذي يسبب ضعف في جهاز المناعة، كما يعمل على تنشيط الاستجابة المناعية داخل الجسم لمقاومة المرض.

وبحسب الصحيفة، يستكمل العلماء تجاربهم السريرية على 44 مريضا مصابا بمرض سرطان الأمعاء في المرحلة الثانية أو الثالثة، قبل أن ينتشر، في 10 مواقع في بريطانيا وأستراليا، وذلك تحت إدارة وحدة التجارب السريرية في ساوثهامبتون التابعة لأبحاث السرطان في بريطانيا، وقال العلماء أن في حالة استمرار نجاح اللقاح، سيجري ترخيصه للاستخدام في غضون عامين، مع إجراء المزيد من التجارب السريرية على مرضى المرحلة الرابعة وأنواع أخرى من السرطان.

ارتفاع معدل الإصابات بمرض السرطان حول العالم

ويأتي ذلك بعد أن اتجه معدل وفاة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في المملكة المتحدة بسبب سرطان الأمعاء إلى الارتفاع بمقدار الثلث هذا العام، وفقًا لتوقعات يقول الخبراء إنها مثيرة للقلق وتنبع من زيادة السمنة وسوء التغذية وقلة النشاط البدني. .

ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الوفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عاما بنسبة 39% بين النساء و26% بين الرجال في عام 2024، مقارنة بالمتوسط بين عامي 2015 و2019، وهي فترة الخمس سنوات الأخيرة التي تمت دراسة البيانات الخاصة بها، ونشرت النتائج في مجلة حوليات الأورام.

وبحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، من المتوقع أن ترتفع معدلات الوفيات بسرطان الأمعاء لدى النساء من جميع الأعمار في المملكة المتحدة، وهو اتجاه آخر مثير للقلق لا يبدو أنه يتبع النمط المتناقص لمعظم أنواع السرطان الأخرى.

وقال الخبراء إن التوقعات تشير إلى الحاجة الملحة لتشجيع البالغين على تبني أنماط حياة أكثر صحة في وقت مبكر من الحياة، وأثارت النتائج أيضًا دعوات للناس للخضوع للفحص عاجلاً.

يمكن الوقاية من أكثر من نصف حالات سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة (54%)، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، حيث إن أكثر من ربع الحالات (28%) تنتج عن تناول القليل من الألياف، و13% بسبب تناول اللحوم المصنعة، و11% بسبب السمنة، و6% بسبب شرب الكحول، و5% بسبب قلة النشاط البدني. نشاط.

وفي الوقت نفسه، هناك قلق عالمي متزايد بشأن ارتفاع أعداد البالغين الأصغر سنا الذين يتم تشخيص إصابتهم بالسرطان، وقد ارتفع عدد الأشخاص تحت سن الخمسين الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض في جميع أنحاء العالم بنسبة 80% تقريبًا خلال ثلاثة عقود.

وتوقعت أحدث الأبحاث في الدول الخمس الأكثر اكتظاظا بالسكان في الاتحاد الأوروبي, وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، مقارنة معدلات الوفيات بالسرطان في عام 2024 بمتوسط الأرقام للفترة من 2015 إلى 2019.