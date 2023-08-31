وزير الدفاع البريطاني المُستقيل: تشرفت بخدمة المملكة المتحدة وحماية مواطنيها

قدّم وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، استقالته من منصبه اليوم، قبل تعديل وزاري متوقع من رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعدما أعلن نيته الاستقالة منذ منتصف يوليو الماضي.

وجاء في رسالة الاستقالة التي قدّمها وزير الدفاع البريطاني بن والاس: «عزيزي رئيس الوزراء، شهد الشهر الماضي مرور عامي الرابع كوزير للدولة لشؤون الدفاع، لقد كان لي شرف خدمتكم وأسلافكم في مهمة حماية هذا البلد العظيم والحفاظ على سلامة مواطنيه».

وأضاف والاس: «من واناكري، والهجمات الإرهابية عام 2017، وحالات التسمم في سالزبري، وأفغانستان، والسودان، وأوكرانيا، كان شرفا لي أن أخدم جنبا إلى جنب مع الرجال والنساء في قواتنا المسلحة وأجهزة المخابرات الذين يضحون كثيرا من أجل أمننا».

يذكر أنّ بن والاس شغل منصب وزير الدفاع في عهد 3 رؤساء وزراء، ولعب دورا بارزا باسم المملكة المتحدة في الأزمة الأوكرانية.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، يُتوقع أن يجري رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تعديلا وزاريا بداية سبتمبر المقبل.

من جهتها ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أنّ وزير الطاقة البريطاني جراند شابس سيخلف بن والاس في منصب وزير الدفاع البريطاني.