تفاصيل اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الخنازير في المملكة المتحدة

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، عن اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بسلالة أنفلونزا الخنازير، موضحة أن مسؤولو الصحة يتدافعوا لتتبع اتصالات الشخص المصاب بسلالة H1N2، ويسعوا جاهدين لتتبع اتصالات شخص مصاب بنوع جديد من أنفلونزا الخنازير، بعد أن اكتشفت المملكة المتحدة أول حالة إصابة بشرية بفيروس H1N2.

تفاصيل الإصابة

وأوضحت وفق ما أفادت به صحيفة «الجارديان»، أنه تم الإبلاغ عن خمسين حالة إصابة بشرية بالسلالة على مستوى العالم منذ عام 2005، والحالة الجديدة هي الأولى التي يتم اكتشافها في المملكة المتحدة ولا علاقة لها وراثيًا بالحالات السابقة، لافتة إلى أن الشخص المصاب، الذي لم يتم تحديد هويته، كان يعاني من مرض خفيف وقد تعافى.

وتقوم وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة «UKHSA» بتتبع جهات الاتصال الوثيقة لمنع المزيد من انتشار الفيروس، موضحة أنه ليس من المعروف في هذه المرحلة مدى قابلية السلالة للانتقال أو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك حالات أخرى في المملكة المتحدة.

إجراءات عاجلة

وقالت ميرا تشاند، مديرة الحوادث في UKHSA: «بفضل المراقبة الروتينية للأنفلونزا وتسلسل الجينوم، تمكنا من اكتشاف هذا الفيروس وهذه هي المرة الأولى التي نكتشف فيها هذا الفيروس لدى البشر في المملكة المتحدة، على الرغم من أنه يشبه إلى حد كبير الفيروسات التي تم اكتشافها في الخنازير».

وأضحت أن كالة الأمن الصحي ستتخذ خطوات لزيادة المراقبة ضمن البرامج الحالية التي تشمل العمليات الجراحية العامة والمستشفيات وللمساعدة في الكشف عن الحالات، يتم تشجيع الأشخاص الذين يتم الاتصال بهم وطلب منهم إجراء الاختبار على القيام بذلك.