ممارسة «الفيديو جيمز» لمدة 20 سنة تجعل شكلك صادما.. عادة شائعة تدمر صحتك

رغم أن المتعة والمرح يجلبان السعادة، التي بدورها تساعد على تحسين جودة الحياة والحالة النفسية، إلا أن بعض طرق الاستمتاع قد تجلب أزمات وشيخوخة مبكرة وحالات نفسية في بعض الأحيان، بحسب دراسة جديدة.

تفاصيل دراسة تصدم محبي ألعاب الفيديو

شكل صادم ينتظر مدمني ألعاب الفيديو، وفقًا لدراسة أجراها عدد من الباحثون من موقع «OnlineCasino»، أوضحت الآثار الصادمة التي تظهر على الجسد، للأشخاص الذين يمارسون ألعاب الفيديو بحماس شديد لفترات طويلة، إذ تظهر آثارها بمرور السنين، وقد تكون صادمة بعد 20 عامًا.

«مايكل» كان النموذج الافتراضي الذي قام الباحثون بتصنيعه من أجل محاكاة اللاعب البشري، الذي يقضي فترة ما بين 20 و30 ساعة على مدار الأسبوع في ممارسة ألعاب الفيديو، وبالفعل ظهرت عديد من الآثار الجانبية الصادمة على اللاعب الافتراضي، بعد فترة طويلة من ممارسة «الفيديو جيمز».

التجربة كشفت التأثيرات الخطيرة التي تتسبب فيها ألعاب الفيديو لفترات طويلة، منها آلام الرأس، التي عانى منها مايكل، بداعي التحديق في الشاشة لفترات طويلة، إلى جانب مشكلات في العين، مثل جفاف العين وإجهادها.

أزمات خطيرة تصيب مدمنو «الفيديو جيمز»

لم يسلم مايكل، من أزمات كبيرة في الرقبة والكتف والظهر، بسبب وضعية الجلوس السيئة، والأسوأ مروره بأزمات في الوزن وزيادة كبيرة فيه، بسبب قلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى المشكلات الجسدية، وجد الباحثون أن اللاعبين المتحمسين قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأزمات صحية خطيرة.

ويواجه مدمنو ممارسة ألعاب الفيديو، مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بها، إلى جانب السكري من النوع الثاني، بداعي قلة النشاط البدني، واضطرابات النوم، وقد يصل الأمر إلى الاكتئاب والقلق، بسبب العزلة والتركيز مع الألعاب فقط والواقع الافتراضي.

وتوصي الدراسة اللاعبين المتحمسين بأخذ فترات راحة منتظمة من ممارسة ألعاب الفيديو، وممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي، من أجل تفادي جميع الآثار السلبية، التي قد تظهر مع مرور الوقت وبشكل مفاجئ وصادم.