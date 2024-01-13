جفاف العين في فصل الشتاء.. أعراضه وطرق تجنبه وعلاجه (فيديو)

أكد الدكتور إيهاب سعد، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة، أن جفاف العين من أكثر المشاكل الصحية التي تصيب العين في فصل الشتاء، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة وزيادة جفاف الهواء.

أعراض جفاف العين

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «TEN»، أن جفاف العين يتسبب في عدد من الأعراض.

- الإحساس بالحرقة والحكة في العينين.

- الشعور بوجود جسم غريب في العين.

- صعوبة الرؤية في الأماكن المضيئة.

تجنب جفاف العين

وأشار سعد إلى أن هناك عددًا من الطرق التي يمكن من خلالها تجنب جفاف العين في فصل الشتاء، منها:

- تجنب التعرض للرياح الباردة.

- ارتداء النظارات الشمسية الواقية من الرياح.

- استخدام مرطبات الهواء في الأماكن المغلقة.

- شرب كميات كافية من السوائل.

علاج جفاف العين

وأوضح سعد أن هناك بعض الحالات التي قد تتطلب العلاج الطبي لجفاف العين.

- إذا كان الجفاف شديدًا.

- إذا كان مصحوبًا بالتهاب أو عدوى.

وقال سعد إن العلاج الطبي للجفاف العين قد يشمل:

- قطرات العين المرطبة.

- الأدوية المضادة للالتهابات.

- الأدوية التي تعزز إنتاج الدموع.

وأكد سعد على أهمية مراجعة الطبيب المختص في حالة ظهور أي من أعراض جفاف العين، وذلك لتلقي العلاج المناسب.