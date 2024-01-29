عضو بـ«النواب» يشيد بدعوة الرئيس لإجراء حوار وطني اقتصادي: تجذب استثمارات عديدة

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي من أهم محاور زيادة حجم الصادرات والخدمات، والصناعات التحويلية هي نقطة البداية التى سيكون لها دورا كبيرا في دعم ملف الاقتصاد، والركيزة الأساسية خلال الفترة المقبلة.

ضرورة إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ

وأوضح في بيان صحفي أن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني يساهم في إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن الأزمة الاقتصادية أكثر ما يؤرقنا في هذه المرحلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، ولهذا يعد ملف الاقتصاد من أهم الملفات التي تشغل تفكير ملايين المصريين خلال هذه الفترة تحديدا.

طرح رؤية من خلال الحوار الوطني

وأشار إلى أهمية طرح رؤية من خلال الحوار الوطني، والذي يعد ركيزة أساسية خلال الفترة الأخيرة في معالجة عدد من المشكلات من خلال الاستماع لكل الرؤى والمقترحات والأفكار من مختلف التيارات والتوجهات التي اجتمعت جميعها على مائدة واحدة لإعلاء مصلحة الوطن.

وأكد أن النهوض بالاقتصاد يتطلب تضافر الجهود جميعها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وأن يكون الجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية فى هذه الفترة الحرجة، والعمل على توطين الصناعة وفى القلب منها صناعة المغذيات، خاصة.

وشددعلى ضرورة مواكبة التطورات لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، قائلا: «يوجد العديد من الدول المجاورة التي لا تمتلك موارد وإمكانيات مثل الدولة المصرية أو حتى بنية تحتية مؤهلة وموقع متميز، ولكنها لديها منظومة عمل تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات بسبب مواكبة التطورات».