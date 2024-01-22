«التنمية الصناعية» تبحث مع شركة أردنية تعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات

استقبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفداً من شركة المدن الصناعية من دولة الأردن لبحث أوجه التعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة المصرية في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية وذلك في اطار الزيارة الرسمية للوفد برئاسة الدكتور لؤي سحويل رئيس مجلس إدارة الشركة على مدار 3 أيام زار خلالها عددًا من المدن الصناعية فضلا عن عدد من الجهات الحكومية في مصر.

واستقبل الوفد نائبا عن رئيس الهيئة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، بحضور عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية والمهندس علاء زريقات مساعد مدير عام العمليات بالشركة.

وخلال الاجتماع، أكّد نائب رئيس الهيئة عمق العلاقات بين مصر والأردن عبر التاريخ سواءا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي مؤكدا على توجه الدولة نحو التكامل الصناعي مع الاشقاء العرب في ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التعاون في العديد من المجالات في ضوء الفرص والإمكانيات المتاحة وخلق فرص استثمارية مشتركة.

إصلاحات تشريعية لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار الصناعي

كما استعرض حازم عنان الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار الصناعي وأهم المجهودات التي قامت بها الهيئة في إتاحة التيسيرات لتحفيز الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في القطاع الصناعي من خلال تطبيق التحول الرقمي وتبسيط وميكنة الإجراءات، وجهود الهيئة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

ترفيق وإدارة المناطق الصناعية

وعرض ما تقوم به الهيئة في مجال إنشاء وترفيق وإدارة المناطق الصناعية والتوجه نحو تمكين القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والترويج لتلك المناطق محليا وعالميا من خلال المطور الصناعي، فضلا عن مساعي الهيئة في دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء 17 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 15 محافظة.

زيارات متبادلة بين رجال الأعمال المصريين والأردنيين

من جهته، أكّد رئيس شركة المدن الصناعية الأردنية على أهمية الزيارة إلى مصر للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إدارة وتطوير المناطق الصناعية وإيجاد مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي يتجاوز الرسميات والبروتوكولات إلى علاقات اعمق على مستوى القطاع الخاص ومستثمري الجانبين، مقترحًا التنسيق مع الهيئة لتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الاعمال المصريين والأردنيين.

زيارة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

وتمّ إعداد زيارات ميدانية للوفد الأردني على مدار 3 أيام رافقهم فيها ممثلين عن الهيئة حيث قاموا بزيارة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وتفقدوا خطوط انتاج الشركة السويسرية للملابس الجاهزة ومصنع فريش للأجهزة المنزلية والثلاجات ومصنع حلواني اخوان للصناعات الغذائية.

كما تم عقد اجتماع بمقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحضور ايمن رضا الأمين العام للجمعية وتم مناقشة التعاون المشترك بين الجانبين على مستوى الاستثمار الصناعي المشترك وخاصة في مجال الأمن الغذائي وقطاع الملابس، وتتويج ذلك التعاون من خلال اقتراح بروتوكول ثلاثي بين الشركة والجمعية وهيئة التنمية الصناعية.

جولة تفقدية بالمدينة الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات

وجرى تنظيم زيارة للوفد الأردني إلى منطقة المطور الصناعي CPC بمدينة السادس من أكتوبر للتعرف على تجربة مصر في الشراكة بين القطاع العام والخاص لإنشاء مناطق صناعية خاصة، و كان في استقبال الوفد المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي للشركة، وتمّ خلال اللقاء تقديم عرض مفصل عن المنطقة وجولة ميدانية بها.