إزالة مخالفات بناء و23 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 3 مراكز بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومبان مخالفة خلال يوم واحد بمراكز الغنايم والبداري والفتح، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 للإزالات، والتي بدأت السبت 27 يناير وتستمر حتى 12 أبريل 2024.

مراكز البداري والغنايم والفتح

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن تلك الإزالات التي تم تنفيذها بمراكز الغنايم والبدارى والفتح تضمنت تنفيذ (5 حالات مباني بمركز الغنايم – 11 حالة مباني بمركز الفتح – 7 حالات أرض زراعية بمركز البداري)، بإجمالي عدد حالات إزالة 16حالة تعدي بمباني مخالفة على مساحة 1350م2، فضلاً عن تنفيذ إزالة لعدد 7 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 22 فدانا و15 قيراطا، بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية ومسئولى جهات الولاية من زراعة وري وحماية الأراضي.

فرض هيية الدولة

لافتًا إلى أهمية والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية مع التنسيق والتواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات، وفقًا للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.