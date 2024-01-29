مدير مشروع دعم مدارس المتفوقين: نظام stem سيكون نواة تطوير الثانوية العامة

قال الدكتور رضا أبو سريع، مدير مشروع إعداد المعلم ودعم مدارس المتفوقين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تم افتتاحها عام 2011، موضحا أن اليوم هو أول مؤتمر لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وهو حلم.

مدارس المتفوقين نواة تطوير الثانوية العامة

وأضاف أبو سريع، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يؤمن بمدارس stem، باعتبارها نقطة مضيئة في منظومة التعليم المصرى، قائلا: «المؤتمر سوف يجيب على بعض الأسئلة منها بعد 13 عاما أين وصل مشروع مدارس المتفوقين؟، وإلى أين وصل الدعم؟».

وتابع أن الهدف من التعليم في مدارس المتفوقين هو بناء شخصية مختلفة من الطلاب، لافتا إلى أن مدارس المتفوقين ستكون هي نواة التطوير وخاصة الثانوية العامة وسيكون الحل في نموذج stem.

وافتتح المؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وسط مشاركة عدد من الوزراء من بينهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وكافة الأطراف المعنية من مختلف الجهات.