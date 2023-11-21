«التعليم» تعلن تفاصيل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM»، نقطة مضيئة في التعليم المصري، حيث تستثمر تلك المدارس في الموهوبين والمتفوقين والنابغين من خلال 20 مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأضاف وزارة التربية والتعليم، أن الأهداف العامة لإنشاء مدارس «STEM»، تتمثل في رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات العمل التعاوني، بجانب إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي، والبحث العلمي، وتنمية الانتماء للوطن.