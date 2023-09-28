وزير التعليم: مدارس العباقرة متاحة للطلاب المتفوقين والنوابغ

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه سيتم إنشاء مدرسة العباقرة في القاهرة الجديدة، وضمّ الطلاب المتفوقين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، متابعا: «سيلتحق بها الطلاب كريمة الكريمة».

مؤتمر وزير التعليم

وتحدث الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن المدارس الرسمية الدولية، قائلا: «تمنح شهادة دولية وبها آليات مطورة جدا للتعلم، حيث يستطيع الطالب إنهاء واجباته أثناء تواجده بالمدرسة حيث يمتد اليوم الدراسى لنهاية اليوم، كما سيتم إطلاق دوري المدارس لاكتشاف الموهوبين رياضيا».

مدرسة العباقرة للمتقوقين

وأشار الوزير إلى توفير مواد تعليمية وتربوية على موقع الوزارة يستطيع الطالب الاطلاع عليها، وتغني الطلاب عن أي مصادر أخرى، وبها كل الشرح الوفير وتدريبات وامتحانات قصيرة يجيب الطالب عنها، كما أنّ هناك بنوك للأسئلة لطلاب الثانوية العامة والصفين الأول والثاني الثانوي، موضحا أنّ المواد التعليمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي.