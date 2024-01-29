رفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الكشافات المعطلة وتغطية الأعمدة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الدورية لمتابعة منظومة الإنارة العامة ورفع كفائتها وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين، ضمن خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى القطاعات الخدمية والتأكد من صيانة جميع الأعمدة وتغطية الكابلات المكشوفة وتأمينها، حفاظا على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال، والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظًا على خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

صيانة الأعمدة

وأوضح محافظ أسيوط إنه وجه رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة المعنية بالمرور اليومي باستمرار مراجعة وصيانة الإنارة العامة بالطرق والشوارع، ورفع كفائتها ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة، وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة واستغلال كافة الامكانيات المتاحة لإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة والأعمال الدورية لصيانة أعمدة الإنارة، وإصلاح الكشافات المعطلة واستبدال اللمبات التالفة وإصلاح الأعطال وتغطية مخارج الكابلات بالأعمدة وتأمينها والتأكد من عزلها لتقديم خدمة آمنة حفاظًا على المواطنين.

حي شرق أسيوط

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط، تحت إشراف عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي، بتنفيذ حملة لمراجعة الإنارة العامة بالشوارع وصيانة الكشافات لجميع الشوارع وتغيير اللمبات المعطلة والأسلاك التالفة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة.