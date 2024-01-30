أديل لم تركب «مترو الانفاق» لمدة 20 عاما.. اعرف السبب

كشفت الفنانة البريطانية أديل، إنها لم تتمكن من ركوب مترو الأنفاق في لندن لمدة 20 عاما تقريبا، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارات الأنفاق في 2005، وأسفر عن إصابة أكثر من 700 شخص و52 قتيلا.

وقالت أديل إن الحادث الذي لا يزال أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ بريطانيا، كان له تأثير كبير عليها، موضحة: «لم أكن خائفًا حتى من التواجد في قطار الأنفاق، فأنا أحبه ويذكرني بسنوات مراهقتي».

وتابعت: «لم أتوقف عن ركوبه عندما أصبحت مشهورة، لكن منذ الحادث الإرهابي، حيث أصبحت أخاف من الأماكن المغلقة»، وفقا لما نشره موقع «مترو».

أوضحت المغنية البريطانية، كيف تغلبت على خوفها الشديد من استخدام قطار الأنفاق مرة أخرى، قائلة: «لقد كانت ليلة الجمعة، وكان لدي موعد، وكان عليّ الوصول إلى هناك في غضون 45 دقيقة تقريبًا، لكنه سيستغرق ساعتين بالسيارة بسبب حركة المرور».

وتابعت: «لذا لم يكن أمامي سوى أن استقل قطار الانفاق، بالرغم من مظهري، حيث كنت أضع مكياجا ومصففة شعرى، وارتديت (كمامة)، وكان معي الكثير من حراس الأمن، وعدد قليل من الأصدقاء، وشعرت بالراحة حتى أني غفوت خلال الرحلة».

أديل: لن أعود إلى المملكة المتحدة بسبب الطقس السيئ

يأتي ذلك بعد أن كشفت النجمة، أنها لن تعود إلى المملكة المتحدة من لوس أنجلوس، لسبب وثيق الصلة بالطقس القاتم، قائلة: «أعاني من اكتئاب موسمي سيئ للغاية، لذا فإن الطقس جيد بالنسبة لي في لوس أنجلوس، إنه أمر غريب في بعض الأحيان، لأنني بريطانية للغاية».