من الحبيب المجهول إلى ريتش بول.. أديل تخفي زيجاتها

تحرص المغنية الإنجليزية أديل أن تحافظ على خصوصيتها فيما يتعلق بحياتها الشخصية والعاطفية، ولكنها أعلنت رسميا زواجها من الوكيل الرياضي ريتش بول، وذلك بعد ارتباط دام عامين ظهرا خلالهما في عدد من المناسبات والأحداث المشتركة بشكل علني ولكنها لم يفصحا عن تفاصيل علاقتهما، كما لم تشارك أديل جمهورها تفاصيل الزفاف الذي تم في إحدى الجزر الإيطالية.

ولم تكن تلك العلاقة الوحيدة في حياتها التي تكتمت عليها أديل بشكل كبير، فكان زواجها من رجل الأعمال سيمون كونيكي ظل سريا حتى أعلنت عنه بنفسها في أوائل عام 2017؛ إذ بدأت الصحف الشعبية تتكهن بأن أديل وكونيكي تزوجا سرًا عندما تم رصدهما وهما يرتديان خواتم متطابقة في أصابعهما، ولكنها كشفت الأمر خلال خطاب قبولها في حفل توزيع جوائز جرامي السنوي الـ 59 عند فوزها بجائزة ألبوم العام، حينما وجهت الشكر لـ سيمون كونيكي ووصفته بـ «زوجي» في الخطاب، وفقا لموقع مجلة «بيبول».

تفاصيل علاقة أديل وسيمون كونيكي

ولم تستمر علاقة «أديل» و«كونيكي» والد نجلها سوى عام واحد، إذ كشفت في لقاء عام 2021، أنها تزوجت في 2018 وانفصلت في 13 سبتمبر 2019، وتقدمت المغنية الإنجليزية بطلب الطلاق من «كونيكي»، وتم الانتهاء منه في 4 مارس 2021، ولم تمر فترة طويلة حتى تعرفت على علاقة مع وكيل الرياضة الأمريكي ريتش بول.

وليست علاقات الزواج فقط التي التزمت فيها أديل بالخصوصية، ولكن أيضا علاقتها العاطفية، إذ ألهمت أول حسرة كبيرة لأديل ألبومها الأول «19»، وفقا لما كشفته في مقابلة عام 2008 مع صحيفة «الجارديان»، قائلة إن حبيبها المجهول انفصل عنها عبر رسالة نصية، بينما أطلق معجبوها اسم «21» على حبيها المجهول الثاني الذي ألهمها أغاني ألبومها الناجح «21» الذي أصدرته في 2011، وتتضمن مجموعة من الأغاني الناجحة:«rolling in the deep»، و«set fire to the rain» بالإضافة إلى «someone like you».