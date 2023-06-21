أديل تشتري منزل سيلفستر ستالون.. وتحتفظ بتمثال «Rocky»

اشترت المغنية الإنجليزية أديل القصر المملوك للنجم الأمريكي سيلفستر ستالون، ولكن كانت صفقة الشراء مشروطة باحتفاظها بتمثال شخصية «روكي» الموجود بجانب المسبح، والتي قدمها الممثل الشهير في سلسلسة أفلام «Rocky»، وفقا لما أعلنه «ستالون».

وقال سيلفستر ستالون في لقاء مع «وول ستريت جورنال» إنه كان يرغب في الاحتفاظ بالتمثال، ولكن «أديل» صممت على الاحتفاظ بالتمثال وقالت إن عدم حصولها عليه قد يلغي الصفقة بأكملها، متابعا: «لقد أرادته بشدة».

وتنشغل «أديل» حاليا بتجديد المنزل الذي اشترته منه مع ستالون، وفقا لما أوضحه الممثل الأمريكي، قائلا: «يعجبني ما تفعله بالمنزل إنها تجعله رائعًا».

تاريخ سيلفستر ستالون مع شخصية «روكي بالبوا»

لعب سيلفستر ستالون دور «روكي بالبوا» لأول مرة في فيلم «Rocky»عام 1976 ، من إخراج جون جي أفيلدسن وكتبه النجم بنفسه، وتسبب نجاح الفيلم في إنتاج سلسلة كاملة من الأفلام خلال الثمانينيات من القرن الماضي وانتهت في عام 1990، وبعد 16 عاما عاد لتقديم الشخصية في جزء سادس من السلسلة بعنوان «Rocky Balboa» عام 2006.

في عام 2015، أعاد ستالون تمثيل دوره في دور «روكي بالبوا» في فيلم «Creed» الذي قام ببطولته مايكل ب. جوردون وإخراج ريان كوجلر، كما شارك في الجزء الثاني بعنوان «Creed II» في عام 2018.