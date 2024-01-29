معرض الكتاب يتحول إلى «عيد» في قرية شوبك بالقليوبية (فيديو)

قال الدكتور كمال سالم، الفائز بالمركز الأول بالمشروع الوطني للقراءة عن فئة المؤسسة التنويرية، إنّه نظم رحلة لأهالي قرية كاملة بمحافظة القليوبية وهي قرية شوبك إلى معرض الكتاب للمرة الرابعة، وهو ما قوبل بترحاب واهتمام كبيرين من جانب الأهالي.

وأوضح الفائز بالمركز الأول بالمشروع الوطني للقراءة عن فئة المؤسسة التنويرية، خلال مداخلة مع برنامج «صباح الورد» المُذاع على شاشة قناة «TeN»، أنّ معرض الكتاب أصبح عيدا في القرية، موضحا أنّه يحاول إدخال الثقافة والآداب للقرية، ووجد تجاوبا كبيرا من الأهالي.

وأضاف أنّ المصريين لديهم رغبة في التثقيف والقراءة، وأنّ المشهد كان مبهرا داخل المعرض، لأن عددا كبير من الأشخاص لم يحضروا من قبل إلى معرض الكتاب.