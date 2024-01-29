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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الخشت يتفقد جناح جامعة القاهرة في معرض الكتاب

كتب:

أحمد أبوضيف
09:40 ص | الإثنين 29 يناير 2024
جناح جامعة القاهرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح جامعة القاهرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جناح الجامعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لمتابعة مشاركة الجامعة في أهم حدث ثقافي تنظمه وزارة الثقافة، ويزوره عدد كبير من الكتاب والقراء والمثقفين من جميع أنحاء العالم، للاطلاع واقتناء الكتب والمؤلفات المتنوعة في مختلف المجالات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنّ جامعة القاهرة من أبرز المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعد أحد أهم المعارض الثقافية في الشرق الأوسط، لافتا إلى أنّ الجامعة تستعرض في جناحها العديد من الإصدارات الأكاديمية والمجلات العلمية والمؤلفات الثقافية التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والباحثون بالجامعة.

وأشاد الدكتور الخشت، بالمشاركة الناجحة لجامعة القاهرة في معرض الكتاب، مؤكدًا أنّ الجامعة تشارك بقوة في المناسبات الثقافية والأدبية المحلية والدولية لتعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية الأخرى.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.