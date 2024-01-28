لأول مرة في معرض الكتاب.. إقامة مكتبات متنقلة بسعر رمزي

أكد عمرو أبو بكر، مدير الخدمات الخارجية بمكتبة مصر العامة، الإقبال الكبير خاصة من الأسر المصرية على معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرا إلى أن الطقس لطيف غير بارد إلى حدا ما، وعلى مدار 4 أيام منذ انطلاق المعرض، بلغ عدد الزائرين نحو مليون زائر.

مبادرات مختلفة لخفض الأسعار

أضاف «أبو بكر»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»، أن هناك العديد من المبادرات التي تقيمها دور النشر، من أجل خفض أسعار الكتب.

إقامة مكتبات متنقلة في معرض الكتاب

وكشف عن تفاصيل مشاركة مكتبات مصر داخل معرض الكتاب، قائلا: «الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة كانت حريصة على أن تضم النسخة الـ55 من المعرض أمورا جديدة، لم تحدث من قبل، لذلك لأول في معرض الكتاب على مدار الـ55 دورة إقامة مكتبات متنقلة، وعدم الاكتفاء بدور النشر وتواجد الكتب بالصورة المعتادة».

وأشار إلى وجود 3 مكتبات متنقلة، مثل مكتبة مصر العامة في القاهرة، فضلا عن 8 مكتبات متنقلة تجوب في مختلف المحافظات، متابعا: «حرضنا على الانضمام لمعرض الكتاب من أجل تعريف جمهور مصر والزائرين، بوجود المكتبات المتنقلة».

وأكد: «فكرة المكتبة المتنقلة مستدامة، وتترد على أي مكان شهريا وبصورة دورية لكي يستطيع المواطنين استعارة الكتب من خلال الاشتراك واستخراج كارنيه سنوي تابع للمكتبة بسعر رمزي للغاية»، مشيرا إلى أن هذا الاشتراك يتيح للشخص استعارة 5 كتب في الشهر.