400 طالب بجامعة الزقازيق يشاركون في رحلات معرض الكتاب وسانت كاترين

قال الدكتور محمد جمال الشاعر، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بجامعة الزقازيق، إن الجامعة تستعد لإطلاق رحلة إلى دهب وسانت كاترين بجنوب سيناء، يشارك فيها الطلاب أبناء الجامعة باشتراكات رمزية، فيما ينطلق الأسبوع الجاري الطلاب في وفد إلى معرض الكتاب.

وأضاف الشاعر في تصريحات لـ«الوطن» أن الجامعة تعتاد إطلاق الرحلات والمعسكرات للطلاب، مشيرا إلى الاستعداد لرحلة دهب وسانت كاترين بجنوب سيناء، على أن يكون عدد المشاركين 250 طالبا وطالبة، و3 مشرفين.

وتابع أن الرحلة تنطلق في إجازة نصف العام، وجرى الإعلان عنها عبر صفحة الاتحاد وأقدم الطلاب على التسجيل والاشتراك فيها، معلقا: «الرحلات الترفيهية بجامعة الزقازيق يقصد بها الترويح عن الطلاب، وإكسابهم الاعتماد على أنفسهم واطلاعهم على المظاهر السياحية في دولتهم بكافة المحافظات».

رحلة إلى الأقصر مكونة من 50 طالبا:

وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن خطة الدولة لبناء جيل واعي ومثقف وقادر معتمد على نفسه، لافتا إلى إطلاق فوج مكون من 50 طالبا وطالبة ضمن قطار الشباب إلى الأقصر، بالتعاون بين الشباب والرياضة والجامعة، تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية، بأجر رمزي للاشتراك بالرحلة، مبلغ وقدره 1800 جنيه، من خلال التقديم في الجامعة.

4 طلاب من جامعة الزقازيق في معسكر بالأقصر:

وأضاف أنه جرى مشاركة عدد 4 من طلاب جامعة الزقازيق، ومشرف في معسكر إعداد القادة ضمن 20 دولة عربية، في الفترة 27 يناير وحتى 1 فبراير، وذلك استهدافا لإنشاء وخلق قائد عربي قادر وواعي ومثقف.

الدولة تولي اهتماما بالشباب وتثقيفهم:

أوضح «الشاعر»، أن الجامعة تطلق وفدا مكون من 100 طالب وطالبة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، ينطلق من أمام مبنى رئاسة الجامعة في أول فبراير المقبل، مع 3 مشرفين لأخذ جولة في المعرض، وبناء الوعي السليم لدى الطلاب، وتشجعهم على القراءة وتوزيع كتب مجانية عليهم خلال الرحلة.

وأكد مدير إدارة النشاط الاجتماعي بجامعة الزقازيق، أن الدولة تولي اهتماما بالغا بالشباب، وتوفير بيئة ملائمة لخلق جيل قادر على الأبداع والفكر والمشاركة الاجتماعية البناءة، مشيرا إلى أن هذا يأتي بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة منها جامعة الزقازيق بقيادة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة.