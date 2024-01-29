سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق.. «البلدي» يبدأ من 144 جنيها

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم الاثنين 29 يناير، وذلك نتيجة للتوازن القائم في الفترة الحالية بين العرض والطلب، وفقًا للموقع الرسمي لبورصة الدواجن العامة، وسط توقعات باستقرار أسعار البيض والدواجن والكتاكيت خلال رمضان.

أسعار البيض اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق والمحلات، كما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في المزرعة بين 136 و137 جنيها في المزرعة.

- تراوح سعر كرتونة البيض البلدي تسليم أرض المزرعة ما بين 144 و145 جنيها في المزرعة.

- فيما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر داخل المزرعة لـ 138 و139 جنيها في المزرعة.

أسعار البيض الأبيض

- سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك اليوم الاثنين بمصر تتراوح بين 141 و145 جنيها.

أسعار البیض البلدي

- يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق بين 150 و155 جنيها.

أسعار البیض الأحمر

- سعر كرتونة البيض الأحمر تتراوح ما بين 141 و148 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وشهدت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين في الأسواق المصرية استقراراً ملحوظا، إذ تراوح سعر الكتكوت الأبيص بين 5 و6 جنيهات، فيما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 25 جنيها، أما سعر الكتكوت الهجين فيتراوح بين 9.5 و10.5 جنيه.