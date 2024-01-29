أمين عام «حماة الوطن» يناقش الخطط المستقبلية لأنشطة الحزب

عقد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعا تنظيميا مع مساعدي ورؤساء القطاعات ومستشاري الأمين العام وذلك لتقييم أعمال الحزب عن الفترة الماضية والتي تكللت بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ووضع خطة الأمانات النوعية والفرعية خلال المرحلة القادمة.

استهل اللواء طارق نصير الاجتماع بنقل تحيات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب شاكرا جهودهم التي تمت خلال الفترة الماضية وطاليهم ببذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب من أجل المساهمة في بناء الوطن، مضيفا أن أن الوطن يحتاج كافة الجهود المخلصة من أجل المساهمة في بناءه وتقدمه.

قافلة إغاثة لغزة

وأوضح أن حماة الوطن سوف يقوم بتجهيز قافلة إغاثة إنسانية لأهلنا في غزة؛ إيمانا بأن الحزب داعم لكل المواقف والقرارات التي تتخذها القيادة المصرية، مؤكدا أن الحزب يجهز للاستعداد لشهر رمضان المبارك من خلال توفير الآلاف من كراتين المواد الغذائية والأساسية لتقديمها للمواطنين محدودي الدخل في القاهرة والمحافظات، بالإضافة إن افتتاح العديد من الشوادر بجميع أنحاء الجمهورية لبيع كل المواد بسعر التكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين قريبًا.